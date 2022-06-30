Врачи спасли жизнь укушенному каракуртом мангистаусцу

- Пациент 1972 года рождения, был доставлен в приёмное отделение в тяжёлом состоянии. Наши врачи успели вовремя ввести антикаракуртовую сыворотку, затем мужчина был переведён в реанимационное отделение. В настоящее время состояние пострадавшего от смертельного укуса паука стабильное, - рассказал заведующий приёмным отделением МОБ Биздибай Аймокенов.

Инцидент произошёл 28 июня в селе Курык около 03:00 часов. Мужчина был доставлен в приёмное отделение Мангистауской областной больницы, где пациенту была оказана своевременная медицинская помощь.Врачи призывают мангистаусцев быть внимательнее. Это первый случай укуса человека каракуртом в этом году. Вместе с тем, как отметил Биздибай Аймокенов, в июне - сезон размножения каракуртов, а в последующие месяцы токсичность яда будет только усиливаться. Как известно, яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.