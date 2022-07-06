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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 1885

От взрыва на Тенгизе погибли двое рабочих

Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Атырауской области.

Фото из доступных источников
По информации полиции, 6 июля около 09:55 в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы. В результате этого погибли двое рабочих 1985 годов рождения.

Медицинская помощь оказывается троим рабочим, которые получили различные телесные повреждения.

По данному факту начато расследование по части 4 статьи 156 УК РК (Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Наказание предусматривает ограничение свободы на срок до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщают СМИ Атырауской области, информацию подтвердила компания «Тенгизшевройл». На месторождении Тенгиз проводился гидротест в трубе с атмосферным газом. Труба, которая не смогла выдержать давление, взорвалась. На данный момент на месторождении работы полностью приостановлены.

Изданию tengrinews.kz в пресс-службе акимата Атырауской области сообщили, что аким региона Серик Шапкенов провел экстренное совещание. В нем приняли участие представители ТОО «Тенгизшевройл», ДЧС, полиция и руководители ответственных управлений.

Серик Шапкенов выразил глубокие соболезнования семьям погибших работников и добавил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая материальная помощь. Он поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим работникам.

В целях выявления причин аварии создается специальная комиссия, в рамках которой будет проводиться соответствующая работа.



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:35
По информации полиции, 6 июля около 09:55 в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы. В результате этого погибли двое рабочих 1985 годов рождения.

ДА!, дорого обходится добыча нефти на Тенгизе... Серой отравили степь, и ЕЩЁ!, люди гибнут...

Все мы ходим под богом.
 
 

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