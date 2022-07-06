Рабочий повесился на месторождении Тенгиз

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Как сообщается, 28-летний работник подрядной компании «Сенимды Курылыс» повесился в ночь на 6 июля на рабочем месте на месторождении Тенгиз.
Правоохранители проводят следственные мероприятия.
По информации СМИ Атырауской области, тело рабочего нашли его коллеги и вызвали медиков. До их приезда мужчина скончался. Конфликтов в коллективе, по словам его коллег, у него не было.
Напомним, что 6 июля утром в Атырауской области на месторождении Тенгиз произошло еще одно происшествие - взрыв, в результате которого погибли два человека.
Правоохранители проводят следственные мероприятия.
По информации СМИ Атырауской области, тело рабочего нашли его коллеги и вызвали медиков. До их приезда мужчина скончался. Конфликтов в коллективе, по словам его коллег, у него не было.
Напомним, что 6 июля утром в Атырауской области на месторождении Тенгиз произошло еще одно происшествие - взрыв, в результате которого погибли два человека.