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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:38

Просмотров: 1243

Шесть человек в Актау унесло в море на сапбордах

Спасательную операцию проводили сотрудники ДЧС региона.

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Вечером 15 июля напротив жилого массива Приморский в море на сапбордах унесло трёх человек - двое из них 1991 годов рождения, третий - 1993 года рождения. Они были благополучно спасены.

Этим же вечером ещё трёх человек 1975, 2004 и 2008 годов рождения на сапбордах также удалось спасти в 1А микрорайоне. Медики оказали им первую помощь.

Третья спасательная операция прошла в селе Акшукур Тупкараганского района. На надувной лодке далеко от берега унесло двух человек 1987 и 1988 годов рождения. Спасённых мужчин передали работникам Центра скорой медицинской помощи для оказания первой медицинской помощи.

Шесть человек в Актау унесло в море на сапбордах


Аварийно-спасательные работы проходили в ходе проведения спасательной акции по предупреждению чрезвычайных ситуаций.



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