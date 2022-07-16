Шесть человек в Актау унесло в море на сапбордах

Вечером 15 июля напротив жилого массива Приморский в море на сапбордах унесло трёх человек - двое из них 1991 годов рождения, третий - 1993 года рождения. Они были благополучно спасены.Этим же вечером ещё трёх человек 1975, 2004 и 2008 годов рождения на сапбордах также удалось спасти в 1А микрорайоне. Медики оказали им первую помощь.Третья спасательная операция прошла в селе Акшукур Тупкараганского района. На надувной лодке далеко от берега унесло двух человек 1987 и 1988 годов рождения. Спасённых мужчин передали работникам Центра скорой медицинской помощи для оказания первой медицинской помощи.Аварийно-спасательные работы проходили в ходе проведения спасательной акции по предупреждению чрезвычайных ситуаций.