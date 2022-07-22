Полиция Мангистау устанавливает личность избивавшего жену на улице мужчины

Кадр видео
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что изучают видео конфликта между мужчиной и женщиной, который произошел в 13 микрорайоне возле дома №48.
Видео избиения пользователь сайта Lada.kz опубликовал в рубрике «Народные новости». На нем видно, как мужчина бьет женщину. По словам автора видео, мужчина на глазах у детей избил свою супругу.
- По данному факту на пульт «102» вызова не поступало. С жалобой и заявлением никто в полицию не обращался. Видео изучается, участковые инспекторы полиции проводят работу по установлению данных лиц, - сообщили в полиции региона.
Видео избиения пользователь сайта Lada.kz опубликовал в рубрике «Народные новости». На нем видно, как мужчина бьет женщину. По словам автора видео, мужчина на глазах у детей избил свою супругу.
- По данному факту на пульт «102» вызова не поступало. С жалобой и заявлением никто в полицию не обращался. Видео изучается, участковые инспекторы полиции проводят работу по установлению данных лиц, - сообщили в полиции региона.
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