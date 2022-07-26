Две машины с туристами из Германии увязли в грязи в урочище Бозжыра

Из-за обильных осадков, выпавших 25 июля, две машины застряли в грязи в районе урочища Бозжыра. Самостоятельно гостям области выбраться из природной ловушки не удалось, туристы обратились за помощью в ДЧС.- На помощь туристам из Германии отправились пять спасателей со всем необходимым оборудованием. Операция по спасению прошла успешно, никто не пострадал, - сообщили в департаменте по ЧС региона.