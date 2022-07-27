Обрушение кровли цеха произошло на АО «КазАзот» в Актау

- Инцидент произошёл 24 июля в 05:20. Из-за неблагоприятных метеоусловий, а именно, аномальная температура окружающей среды в течение последних двух недель, сильный дождь, а также гроза с сильными порывами ветра в день инцидента привели к частичному обрушению кровли здания. Технологическое оборудование не пострадало. Место обследовано аварийно-спасательной службой ТОО «Жалын «Өрт сөндіруші», - объяснили в пресс-службе предприятия.

По словам горожан, в ночь с 24 на 25 июля со стороны АО «КазАзот» донёсся сильный грохот, похожий на взрыв. Люди подозревают, что на предприятии случилась крупная авария.В пресс-службе АО «КазАзот» сообщили, что на предприятии произошло частичное обрушение кровли крыши здания цеха производства сложных минеральных удобрений (ПСМУ).Опасная зона ограждена. Доступ персоналу закрыт. Угрозы для жизни и здоровья персонала предприятия и населения нет, как заверили в АО «КазАзот».