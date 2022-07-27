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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 1637

Обрушение кровли цеха произошло на АО «КазАзот» в Актау

Жертв и пострадавших нет, заявили в пресс-службе АО «КазАзот».

Обрушение крыши на предприятии. Фото предоставил достоверный источник
По словам горожан, в ночь с 24 на 25 июля со стороны АО «КазАзот» донёсся сильный грохот, похожий на взрыв. Люди подозревают, что на предприятии случилась крупная авария.

Обрушение кровли цеха произошло на АО «КазАзот» в Актау

Обрушение кровли цеха произошло на АО «КазАзот» в Актау


В пресс-службе АО «КазАзот» сообщили, что на предприятии произошло частичное обрушение кровли крыши здания цеха производства сложных минеральных удобрений (ПСМУ).

- Инцидент произошёл 24 июля в 05:20. Из-за неблагоприятных метеоусловий, а именно, аномальная температура окружающей среды в течение последних двух недель, сильный дождь, а также гроза с сильными порывами ветра в день инцидента привели к частичному обрушению кровли здания. Технологическое оборудование не пострадало. Место обследовано аварийно-спасательной службой ТОО «Жалын «Өрт сөндіруші», - объяснили в пресс-службе предприятия.


Опасная зона ограждена. Доступ персоналу закрыт. Угрозы для жизни и здоровья персонала предприятия и населения нет, как заверили в АО «КазАзот».



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Комментарии ( 1 )

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Знакомый (Посетители) Сегодня, 18:17
Если кровля упала, то как могло оборудование не пострадать? Мутная история, вы же там кажется селитру делаете? Рядом МАЭК..город..и никаких заявлений пресс службы всю неделю, вы что там курите?
 
 

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