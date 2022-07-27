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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:48

Просмотров: 457

Парень в Актау прятал наркотики в футляре для линз

Молодой человек получил 11 лет лишения свободы, передаёт пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По материалам дела, в декабре прошлого года при проведении личного обыска местного жителя из правого кармана его брюк были изъяты один сверток с психотропным веществами альфа-пирролидиновалерофенон общим весом 2,41 гаммов, мефедрон весом 1,67 граммов и футляр для линз, где также хранились наркотики.

Затем полиция провела обыск его квартиры, где были обнаружены и изъяты две сумки, в которых лежали четыре свёртка и три футляра с психотропными веществами - альфа-пирролидиновалерофенон общей массой 116,02 граммов.

Наркотики в особо крупном размере торговец смертью намеревался сбыть.  

Приговором суда молодого человека признали виновным по пункту 3 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу сегодня, 27 июля.



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