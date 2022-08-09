Велосипедный вор в женском купальнике попал на видео в Актау

Кадр видео
Видео с мужчиной в женском купальнике делятся пользователи в социальных сетях.
На кадрах видно, что мужчина, заметив непристёгнутый велосипед, забрал его себе.
Ранее, по словам жительницы Актау, он обокрал один из салонов красоты города.
В социальных сетях горожане сообщают, что мужчина психически больной и проживает в 26 микрорайоне, в доме у школы. Горожане обеспокоены поведением мужчины.
Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДП Мангистауской области.
На кадрах видно, что мужчина, заметив непристёгнутый велосипед, забрал его себе.
Ранее, по словам жительницы Актау, он обокрал один из салонов красоты города.
В социальных сетях горожане сообщают, что мужчина психически больной и проживает в 26 микрорайоне, в доме у школы. Горожане обеспокоены поведением мужчины.
Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДП Мангистауской области.
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