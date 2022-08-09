Велосипедный вор в женском купальнике попал на видео в Актау

Видео с мужчиной в женском купальнике делятся пользователи в социальных сетях.На кадрах видно, что мужчина, заметив непристёгнутый велосипед, забрал его себе.Ранее, по словам жительницы Актау, он обокрал один из салонов красоты города.В социальных сетях горожане сообщают, что мужчина психически больной и проживает в 26 микрорайоне, в доме у школы. Горожане обеспокоены поведением мужчины.Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДП Мангистауской области.