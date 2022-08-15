Момент ДТП попал на видео в Мангистау: грузовик с битумом сбил внедорожник

Кадр видео с места происшествия
Авария произошла 14 августа в 17:00 на республиканской трассе Актау-Жанаозен. Водитель грузового транспорта марки «HOWO» с прицепом марки «HOFMANN GINDORF» не справился с рулевым управлением и протаранил железный забор. После чего, вылетел и врезался в «Toyota Land Cruiser Prado», сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Как рассказали в ведомстве, пострадавших нет. На водителя грузового транспорта составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
Напомним, что 28 июня произошло массовое ДТП в Актау, пострадал пешеход.
Как рассказали в ведомстве, пострадавших нет. На водителя грузового транспорта составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
Напомним, что 28 июня произошло массовое ДТП в Актау, пострадал пешеход.