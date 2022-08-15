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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 22:42

Просмотров: 1532

Момент ДТП попал на видео в Мангистау: грузовик с битумом сбил внедорожник

В Сети появилось видео, где грузовик с битумом сбивает внедорожник. Подробности ЧП рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр видео с места происшествия
Авария произошла 14 августа в 17:00 на республиканской трассе Актау-Жанаозен. Водитель грузового транспорта марки «HOWO» с прицепом марки «HOFMANN GINDORF» не справился с рулевым управлением и протаранил железный забор. После чего, вылетел и врезался в «Toyota Land Cruiser Prado», сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Как рассказали в ведомстве, пострадавших нет. На водителя грузового транспорта составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).



Напомним, что 28 июня произошло массовое ДТП в Актау, пострадал пешеход.




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Комментарии ( 1 )

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Кинст (Посетители) Вчера, 22:59
Я балдею с человека, который во время момента аварии прохаживается со сложенными руками за спиной, как будто происходит что-то настолько обыденное, что даже и внимания не стоит
 
 

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