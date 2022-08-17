В Актау раскрыли двойное убийство по горячим следам

Сегодня, 17 августа 2022 года, в 10:40 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов об обнаружении в одной из квартир 14 микрорайона трупов мужчины и женщины.- На место выехала следственно-оперативная группа, руководство департамента полиции и прокуратуры. По горячим следам установлен и задержан 28-летний подозреваемый, который доставлен в управление полиции Актау, - сообщили в полиции региона.Данный факт зарегистрирован по статье 99 части 2 УК РК (Убийство). Ведётся расследование.- Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в пресс-службе ведомства.