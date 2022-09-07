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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:17

Просмотров: 330

Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау

Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.

Иллюстративное фото из открытых источников
Суд вынес решение об аресте на два месяца подозреваемого жителя Актау в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки.

- Специализированный межрайонный следственный суд вчера удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения ареста в отношении подозреваемого. Прокуратура поддержала ходатайство. На данный момент его из изолятора временного содержания перевели в СИЗО, где и будет он находиться до окончания расследования либо до вынесения судом приговора, - рассказала Ажар Абдил.

Адвокат также сообщила, что назначен ряд экспертиз, которые еще не готовы.

- Следствие идет полным ходом. Расследование дела поручено опытному следователю управления полиции Актау Римме Лобян. Дело квалифицировали по двум статьям - 124 (Развращение малолетних) и часть 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК, - отметила Ажар Абдил.

Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.

Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.



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