Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау

Иллюстративное фото из открытых источников
Суд вынес решение об аресте на два месяца подозреваемого жителя Актау в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки.
- Специализированный межрайонный следственный суд вчера удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения ареста в отношении подозреваемого. Прокуратура поддержала ходатайство. На данный момент его из изолятора временного содержания перевели в СИЗО, где и будет он находиться до окончания расследования либо до вынесения судом приговора, - рассказала Ажар Абдил.
Адвокат также сообщила, что назначен ряд экспертиз, которые еще не готовы.
- Следствие идет полным ходом. Расследование дела поручено опытному следователю управления полиции Актау Римме Лобян. Дело квалифицировали по двум статьям - 124 (Развращение малолетних) и часть 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК, - отметила Ажар Абдил.
Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
- Специализированный межрайонный следственный суд вчера удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения ареста в отношении подозреваемого. Прокуратура поддержала ходатайство. На данный момент его из изолятора временного содержания перевели в СИЗО, где и будет он находиться до окончания расследования либо до вынесения судом приговора, - рассказала Ажар Абдил.
Адвокат также сообщила, что назначен ряд экспертиз, которые еще не готовы.
- Следствие идет полным ходом. Расследование дела поручено опытному следователю управления полиции Актау Римме Лобян. Дело квалифицировали по двум статьям - 124 (Развращение малолетних) и часть 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК, - отметила Ажар Абдил.
Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Оставьте свой комментарий первым.