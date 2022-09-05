По факту заявления о совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау назначена экспертиза

Фото из архива Lada.kz
По данным департамента полиции Мангистау, уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 124 УК РК «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) неоднократно».
- В управление полиции Актау 3 сентября обратилась гражданка с заявлением о принятии мер к гражданину, который совершил развратные действия в отношение её малолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 123, часть 3 УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Остальные сведения в интересах следствия не разглашаются, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской оласти.
Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.
- В управление полиции Актау 3 сентября обратилась гражданка с заявлением о принятии мер к гражданину, который совершил развратные действия в отношение её малолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 123, часть 3 УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Остальные сведения в интересах следствия не разглашаются, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской оласти.
Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.
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