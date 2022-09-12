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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 2150

Водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Мангистау

Авария произошла на трассе республиканского значения Атырау-Актау. Водитель, который направлялся в Бейнеу, погиб на месте. Последствия ДТП попали на видео. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр из видео с места происшествия
По информации полиции, 12 сентября около восьми часов утра на 400/386 километре трассы Атырау-Актау произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автотранспорта Lada Largus, направляясь в сторону Бейнеу, не справился с рулевым управлением и опрокинулся.

- В результате ДТП 34-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир был доставлен в районную больницу, а после оказания медицинской помощи отпущен домой, - рассказали в департаменте полиции региона.





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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:31

- В результате ДТП 34-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир был доставлен в районную больницу, а после оказания.

Водитель сам нашёл себе конец, а пассажиру повезло, что был один...
Обычно на этих ларгусах шабашники набивают "пассажиров" по самое не хочу и лётают как на авторалли, на этой трассе постоянно пасутся Атырауские менты, отлавливают за превышение скорости, а этот вышел в Магышлакскую область...

Все мы ходим под богом.
 
 

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