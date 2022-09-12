Водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Мангистау



- В результате ДТП 34-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир был доставлен в районную больницу, а после оказания медицинской помощи отпущен домой, - рассказали в департаменте полиции региона.

По информации полиции, 12 сентября около восьми часов утра на 400/386 километре трассы Атырау-Актау произошло дорожно-транспортное происшествие.Водитель автотранспорта Lada Largus, направляясь в сторону Бейнеу, не справился с рулевым управлением и опрокинулся.