В Актау в Сети появилось еще одно видео издевательств над возможными закладчиками

Кадр с видеоролика
Полицейские сообщили, что подозреваемых в нападении на возможных закладчиков арестовали на два месяца.
- Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 3 статьи 293 УК РК. Четверо подозреваемых с санкции суда арестованы сроком на 2 месяца, - сообщили в полиции.
Также в Сети появилось еще одно видео, снятое подозреваемыми. На кадрах молодые парни в масках заставляют раздеваться двух подростков. Затем обоим наносят удары различными предметами.
- Сотрудники криминальной полиции управления полиции Актау 18 сентября 2022 года в ходе следственных мероприятий выяснили причастность подозреваемых в масках, применивших насилие к двум гражданам с помощью биты и кувалды, к совершению других аналогичных фактов хулиганства, - добавили в полицейском ведомстве.
Видео самосуда над предполагаемыми «закладчиками» появилось в социальных сетях 14 сентября. На кадрах видеоролика запечатлено избиение предполагаемых разносчиков наркотических средств. Позже полиция опубликовала кадры задержания участников видеоролика.
- Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 3 статьи 293 УК РК. Четверо подозреваемых с санкции суда арестованы сроком на 2 месяца, - сообщили в полиции.
Также в Сети появилось еще одно видео, снятое подозреваемыми. На кадрах молодые парни в масках заставляют раздеваться двух подростков. Затем обоим наносят удары различными предметами.
- Сотрудники криминальной полиции управления полиции Актау 18 сентября 2022 года в ходе следственных мероприятий выяснили причастность подозреваемых в масках, применивших насилие к двум гражданам с помощью биты и кувалды, к совершению других аналогичных фактов хулиганства, - добавили в полицейском ведомстве.
Видео самосуда над предполагаемыми «закладчиками» появилось в социальных сетях 14 сентября. На кадрах видеоролика запечатлено избиение предполагаемых разносчиков наркотических средств. Позже полиция опубликовала кадры задержания участников видеоролика.