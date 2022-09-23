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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:09

Просмотров: 3785

В Актау в Сети появилось еще одно видео издевательств над возможными закладчиками

По делу о нападении в Актау на возможных закладчиков проходят четверо человек. Все они молодые парни, их судом арестовали на два месяца. Также в Сети появилось еще одно видео расправы над двумя подростками.

Кадр с видеоролика
Полицейские сообщили, что подозреваемых в нападении на возможных закладчиков арестовали на два месяца.

- Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 3 статьи 293 УК РК. Четверо подозреваемых с санкции суда арестованы сроком на 2 месяца, - сообщили в полиции.

Также в Сети появилось еще одно видео, снятое подозреваемыми. На кадрах молодые парни в масках заставляют раздеваться двух подростков. Затем обоим наносят удары различными предметами.



- Сотрудники криминальной полиции управления полиции Актау 18 сентября 2022 года в ходе следственных мероприятий выяснили причастность подозреваемых в масках, применивших насилие к двум гражданам с помощью биты и кувалды, к совершению других аналогичных фактов хулиганства, - добавили в полицейском ведомстве.

Видео самосуда над предполагаемыми «закладчиками» появилось в социальных сетях 14 сентября. На кадрах видеоролика запечатлено избиение предполагаемых разносчиков наркотических средств. Позже полиция опубликовала кадры задержания участников видеоролика.



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Комментарии ( 4 )

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babe (Посетители) Сегодня, 18:50
Да таких расплав масса, весь телеграмм забит ими.
 
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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 17:14
Очень много молодых людей на сегодняшний день гибнет от синтетических наркотиков. Слишком быстро и бесконтрольно распространяется эта смертельная нечисть в нашей республике.
Почему бездействуют стражи закона? Не задействованы-ли они во всей этой драгдиллерской схеме?
Насчет народных мстителей, которые линчевали грёбанных нарко-закладчиков, могу сказать немного: сейчас же выпустить из-под стражи и принять в органы внутренних дел присвоив внеочередное звание младший сержант. Они смогли и вычислить и отловить грёбанных душегубов получше некоторых оперов, а значит это их призвание- бороться с барыгами. В ОБН берите смело парней, не подведут.
 
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  • Marat Schmidt
  • kolu411
 motor (Посетители) Сегодня, 16:56
А что делать, если те кто должны бороться с закладчиками не работают??
 
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  • Ирон
 Username (Посетители) Сегодня, 16:06
Жесть какая то. Теперь это больше похоже на то что барыги кинули нарко магазин и на них натравили карателей. Судя по всему от этого, эти маньяки получают удовольствие. Такие животные должны быть изолированы от общества.
 
 

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