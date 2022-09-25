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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:46

Просмотров: 768

Браконьера поймала полиция в Мангистау

У браконьера изъято 34 килограмма рыбы, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото предоставили в полиции
По информации полиции, 24 сентября около 16:13 на дороге в районе нефтегазового месторождения «Каламкас» полицейские остановили автомобиль «Газель». В ходе проверки в машине обнаружена незаконно выловленная рыба семейства осетровых весом 34 килограмма 100 граммов, а также надувная лодка и сети для рыбалки.

Браконьера поймала полиция в Мангистау


Браконьером оказался 37-летний местный житель.

Данный факт зарегистрирован по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Наказание предусматривает штраф в размере до 3000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.



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