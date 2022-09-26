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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 23:53

Просмотров: 384

В Актау из-за короткого замыкания загорелись два этажа

В 74 доме 27 микрорайона из-за короткого замыкания в распределительном щитке загорелись два этажа, сообщает корреспондент Lada.kz.

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По словам жильцов, возгорание произошло 26 сентября в 22:35. Проводка на пятом этаже повредилась и вызвала короткое замыкание. Пожар быстро заметили. Жильцы эвакуировались. Пламя подожгло мусор в коридоре. Горящая бумага и пакеты залетели через открытое окно на второй этаж и подожгли второй электрощит. Жители собственными силами ликвидировали возгорание на втором этаже. Спустя несколько минут прибыли пожарные машины и Скорая помощь. Электрощит на пятом этаже был потушен в 23:08 усилиями пожарных.

По словам работников пожарной службы, пострадавших нет. На данным момент электроэнергия в доме отключена.




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