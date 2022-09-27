В Жанаозене обнаружено и изъято 38 закладок с синтетическими наркотиками

В Жанаозене 25 сентября около 15:25 сотрудниками криминальной полиции был задержан 24-летний подозреваемый.Во время проведения обыска у подозреваемого в кармане брюк было обнаружено и изъято синтетическое наркотическое вещество, упакованное в изоленту и свертки в количестве 13 штук.- Кроме того, на территории Жанаозена в разных местах было обнаружено и изъято 38 закладок с синтетическим наркотическим веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного Кодекса РК. Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.