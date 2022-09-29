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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 1066

Полиция Мангистау: Факт изнасилования погибшей 16-летней девушки не подтвердился

В полиции региона прокомментировали обращение общественницы об изнасиловании несовершеннолетней, которая свела счёты с жизнью, спрыгнув с высотки.

Фото из архива Lada.kz
В департаменте полиции региона сообщили, что по обращению несовершеннолетней 2006 года о факте изнасилования проводилось полное и объективное досудебное расследование, зарегистрированное в ЕРДР.

- В ходе расследования доводы несовершеннолетней в полном объёме проверены, проведены необходимые следственные действия и судебные экспертизы (судебно-медицинская, психолого-психиатрическая), по результатам которых факт изнасилования не подтвердился. По делу принято решение о прекращении в связи с отсутствием состава преступления, которое согласовано с органами прокуратуры. Каждые факты обращения по аналогичным преступлениям проверяются в полном объёме, проводится комплекс необходимых следственных действий и соответствующих экспертиз, - сообщили в полиции региона.

Напомним, в социальных сетях распространяют информацию о суициде подростка в Актау.

Трагедия произошла вчера, 28 сентября 2022 года, в 40 доме в 13 микрорайоне. В департаменте полиции сообщили, что погибла женщина.



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Комментарии ( 1 )

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Tomiris_2014 (Посетители) Сегодня, 11:17
Бедная девочка, довели и защитить было некому, не верю, что пишут органы полиции, просто так человек на такое не решится, это очень страшно.
 
 

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