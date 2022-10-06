Угрожали оружием и вымогали деньги: приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Мангистау

Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму. В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что задержанные занимались вымогательством с применением оружия.- Группа лиц обманным путем заманила потерпевшего в съемную квартиру, расположенную в одном из микрорайонов Актау. Там они угрожали пострадавшему пистолетом, электрошокером, дубинкой и ножом, требуя от него денежные средства в размере восьми миллионов тенге. Все свои действия они запечатлели на мобильный телефон. Это произошло 13 сентября в 23:30, - пояснили в пресс-службе департамента полиции региона.Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по части 2 статьи 194 («Вымогательство») и части 2 статьи 126 («Незаконное лишение свободы») Уголовного кодекса Республики Казахстан.- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны одновременно четыре приверженца деструктивного религиозного течения, в отношении которых провели обыск. Изъяли все вещественные доказательства, - добавили в пресс-службе ведомства.Задержанных водворили в изолятор временного содержания.