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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Вчера, 17:57

Просмотров: 2400

Угрожали оружием и вымогали деньги: приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Мангистау

В Мангистауской области задержали приверженцев деструктивного религиозного течения, которые занимались вымогательством денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Скриншот видео
Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму. В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что задержанные занимались вымогательством с применением оружия.

- Группа лиц обманным путем заманила потерпевшего в съемную квартиру, расположенную в одном из микрорайонов Актау. Там они угрожали пострадавшему пистолетом, электрошокером, дубинкой и ножом, требуя от него денежные средства в размере восьми миллионов тенге. Все свои действия они запечатлели на мобильный телефон. Это произошло 13 сентября в 23:30, - пояснили в пресс-службе департамента полиции региона.

Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по части 2 статьи 194 («Вымогательство») и части 2 статьи 126 («Незаконное лишение свободы») Уголовного кодекса Республики Казахстан.

- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны одновременно четыре приверженца деструктивного религиозного течения, в отношении которых провели обыск. Изъяли все вещественные доказательства, - добавили в пресс-службе ведомства.

Задержанных водворили в изолятор временного содержания.





Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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  • синдбад
 Marat Schmidt (Посетители) Вчера, 20:13
С этими деструктивными пора заканчивать. Узбеки и туркмены оказались умнее нас в этом плане.

задержанные занимались вымогательством с применением оружия.

Это не вымогательство. Это разбой, вроде. Слишком легкие статьи шьете.
 
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  • 12-й регион
 Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 19:02
а где вот такое видео с задержанием того же живодера и насильника?
 
 

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