Девушка пропала в Жанаозене

Айгерим Ыланбаева. Фото предоставили ее родственники
По словам родственников пропавшей 22-летней Айгерим Ыланбаевой, она ушла из дома вечером 7 октября. После себя она оставила письмо, в котором просила ее простить.
Ее родные обратились с заявлением в полицию, которые в данный момент проводят ее поиски.
Если кто-либо владеет информацией о местонахождении Айгерим Ыланбаевой, просьба обращаться по телефонам: +7 701 923 2323, +7 708 729 3708.
Ее родные обратились с заявлением в полицию, которые в данный момент проводят ее поиски.
Если кто-либо владеет информацией о местонахождении Айгерим Ыланбаевой, просьба обращаться по телефонам: +7 701 923 2323, +7 708 729 3708.
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