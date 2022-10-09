Девушка пропала в Жанаозене

По словам родственников пропавшей 22-летней Айгерим Ыланбаевой, она ушла из дома вечером 7 октября. После себя она оставила письмо, в котором просила ее простить.Ее родные обратились с заявлением в полицию, которые в данный момент проводят ее поиски.Если кто-либо владеет информацией о местонахождении Айгерим Ыланбаевой, просьба обращаться по телефонам: