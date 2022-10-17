На трассе Актау-Жетыбай загорелся пассажирский автобус

Фото пресс-службы ДЧС
По сообщению ведомства, 17 октября в 19:49 поступило сообщение о том, что на автодороге Актау-Жетыбай, в 30 километрах от Актау, вдоль проезжей части, произошло горение пассажирского автобуса марки «Setra». Жертв и пострадавших нет. На момент прибытия пожарного подразделения в салоне пассажиры отсутствовали.
Пожар ликвидировали, причины устанавливаются.
Видео очевидцев
Видео очевидцев
Видео очевидцев
Пожар ликвидировали, причины устанавливаются.
Видео очевидцев
Видео очевидцев
Видео очевидцев
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