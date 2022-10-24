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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 19:00

Просмотров: 13

В Актау ищут пропавшую после спасения кошку

Жители 51 дома в 27 микрорайоне уже два дня разыскивают пропавшую кошку. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям спасли животное, которое чуть не упало с балкона, но отпустили на улицу, так как хозяев не оказалось дома. Об этом сообщили владельцы кошки.

Фото пользователя Лада.kz
По словам владельцев, их питомец пропал вечером 23 октября после спасения пожарными. Серо-белая кошка откликается на кличку Наоми.

– Нас не было дома. У нас есть два окна, на одном есть сетка, на другом нет. И Наоми начала выпадать из окна, где нет сетки. Соседи и прохожие это увидели и вызвали пожарных. На вопрос к спасателям, где кошка, нам сказали, что отдали в руки хозяйки. Хотя нам никого не отдавал её. Нам дали номер спасателя. Он сказал, что отпустил на улицу. Мы её уже второй день ищем и не знаем, что делать, – рассказала хозяйка.




Как рассказал сам пожарный, спасший кошку, на вопрос «Что делать с ней дальше?», соседи посоветовали отпустить животное.

– Мы выезжаем на каждый вызов, для нас важна каждая жизнь. Мы помогаем не только людям, но и животным. И обычно домашних кошек и собак после спасения мы отдаём владельцам. Но в этот раз хозяев не оказалось дома. Спасатели хотели отдать кошку соседям, но им посоветовали просто отпустить, – сообщили в ведомстве.


Нашедшим Наоми просьба обращаться по номерам телефонов: +77753825748 или +77022609770 .


Видео очевидцев



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В Актау ищут пропавшую после спасения кошку


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