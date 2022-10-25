Не в Актау: в МВД прокомментировали видео с мужчиной, якобы выстрелившим в другого из-за политических разногласий

Кадры видео
В Казнете, как сообщает Sputnik.kz, появилось видео, где мужчина стреляет в другого мужчину из ружья. В подписи указано, что инцидент произошел в Актау.
- Установлено, что данное видео не соответствует действительности и является постановочным. Действиям мужчин, создавшим и опубликовавшим посредством сетей коммуникаций данный фейк, будет дана соответствующая правовая оценка. Все лица установлены и доставлены в полицию, - отметили в Министерстве внутренних дел страны.
- Установлено, что данное видео не соответствует действительности и является постановочным. Действиям мужчин, создавшим и опубликовавшим посредством сетей коммуникаций данный фейк, будет дана соответствующая правовая оценка. Все лица установлены и доставлены в полицию, - отметили в Министерстве внутренних дел страны.
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