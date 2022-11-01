После 12 лет розыска мошенницу задержали полицейские Мангистау

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В сообщении сказано, что сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области 1 ноября подозреваемая была задержана в Алматы.
Стражи порядка поместили её в изолятор временного содержания департамента полиции города.
Согласно данным полиции, 54-летняя женщина, уроженка Западно-Казахстанской области, разыскивалась на протяжении 12 лет за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество). Преступница на протяжении всего времени проживала в Алматы по поддельным документам.
Стражи порядка поместили её в изолятор временного содержания департамента полиции города.
Согласно данным полиции, 54-летняя женщина, уроженка Западно-Казахстанской области, разыскивалась на протяжении 12 лет за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество). Преступница на протяжении всего времени проживала в Алматы по поддельным документам.
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