Около тысячи осетров и 54 тюленя спасли пограничники на Каспии

Фото пресс-службы ведомства

Пограничной службой КНБ Республики Казахстан совместно с пограничной службой ФСБ России в апреле и октябре 2022 года проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение браконьерской деятельности и сохранение биологического разнообразия в акватории Каспийского моря.



В естественную среду обитания возвращено 946 экземпляров рыб осетровых пород, 5 321 экземпляров рыб частиковых пород, а также 54 тюленя.



- В ходе ОПМ в морском пространстве задержано 153 правонарушителя (пограничного режима – 79, режима территориальных и внутренних вод – 71, режима государственной границы – 3) на 68 плавательных средствах. Изъято около 400 км сетей браконьерского лова и более 17 тысяч крючковых снастей, - сообщает пресс-служба пограничной службы КНБ РК.



По результатам мероприятия предотвращен ущерб в размере 1,82 миллиарда тенге.



- К нарушителям законодательства РК применены меры в виде штрафов на сумму более 3,3 миллиона тенге. Контроль за соблюдением национального законодательства в акватории казахстанской части Каспийского моря продолжается, - отметили в пресс-службе КНБ РК.