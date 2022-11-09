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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:58

Просмотров: 666

Около тысячи осетров и 54 тюленя спасли пограничники на Каспии

Красная рыба и тюлени, попавшиеся в браконьерские сети, были отпущены в естественную среду обитания. Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы КНБ РК.

Фото пресс-службы ведомства
Пограничной службой КНБ Республики Казахстан совместно с пограничной службой ФСБ России в апреле и октябре 2022 года проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение браконьерской деятельности и сохранение биологического разнообразия в акватории Каспийского моря.

В естественную среду обитания возвращено 946 экземпляров рыб осетровых пород, 5 321 экземпляров рыб частиковых пород, а также 54 тюленя.

- В ходе ОПМ в морском пространстве задержано 153 правонарушителя (пограничного режима – 79, режима территориальных и внутренних вод – 71, режима государственной границы – 3) на 68 плавательных средствах. Изъято около 400 км сетей браконьерского лова и более 17 тысяч крючковых снастей, - сообщает пресс-служба пограничной службы КНБ РК.

По результатам мероприятия предотвращен ущерб в размере 1,82 миллиарда тенге.

- К нарушителям законодательства РК применены меры в виде штрафов на сумму более 3,3 миллиона тенге. Контроль за соблюдением национального законодательства в акватории казахстанской части Каспийского моря продолжается, - отметили в пресс-службе КНБ РК.



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