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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 00:53

Просмотров: 49

Что сгорело на рынке в Актау: пожар ликвидировали

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что пожаром на рынке «РусКаз» был охвачен бутик детской одежды «Детский мир», площадью около 80 квадратных метров, магазин канцелярских товаров «1000 мелочей», магазин продуктов питания и павильон «специи-уголки».

Фото предоставлено ДЧС Мангистауской области
Как сообщил старший дознаватель управления по чрезвычайным ситуациям Актау Есен Борашев сообщение о пожаре поступило в 22:46.

- Поступило сообщение о том, что на рынке РУСКАЗ (ТОО «РусКаз») идет дым. На место происшествия были направлены сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ с техникой по третьему рангу. По прибытии к месту вызова выявлено возгорание бутика по продаже детской одежды «Детский мир», площадью около 80 квадратных метров, магазинов канцелярских товаров «1000 мелочей», продуктов питания и «специи-уголки». Пострадавших нет. Причина пожара уточняется. Пожар ликвидирован в 23:23, - сообщил в Есен Борашев.

В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям и 30 сотрудников. Всего на вызов приехали 16 единиц техники местных исполнительных органов и 81 человек.



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