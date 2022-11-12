Что сгорело на рынке в Актау: пожар ликвидировали

Фото предоставлено ДЧС Мангистауской области

Как сообщил старший дознаватель управления по чрезвычайным ситуациям Актау Есен Борашев сообщение о пожаре поступило в 22:46.



- Поступило сообщение о том, что на рынке РУСКАЗ (ТОО «РусКаз») идет дым. На место происшествия были направлены сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ с техникой по третьему рангу. По прибытии к месту вызова выявлено возгорание бутика по продаже детской одежды «Детский мир», площадью около 80 квадратных метров, магазинов канцелярских товаров «1000 мелочей», продуктов питания и «специи-уголки». Пострадавших нет. Причина пожара уточняется. Пожар ликвидирован в 23:23, - сообщил в Есен Борашев.



В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям и 30 сотрудников. Всего на вызов приехали 16 единиц техники местных исполнительных органов и 81 человек.