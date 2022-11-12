Двое парней пострадали в Актау: полиция разыскивает участников инцидента

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В результате происшествия в заведении «WOW» пострадали двое парней в возрасте 19 лет. Они доставлены в Мангистаускую областную больницу. У одного из них - дробовое ранение, а у второго - закрытая травма коленного сустава.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полиция Мангистауской области проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию всех участников инцидента.



- Данный факт зарегистрирован по статье 24 ч.3 - 99 ч.2 п.9 УК РК (Покушение на убийство из хулиганских побуждений), - сообщили в пресс-службе полиции.