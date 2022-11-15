Телефоны в кроссовках пытались передать в СИЗО Мангистау

По информации пресс-службы ведомства, при проверке оперативной информации сотрудниками учреждения в комнате досмотра для передачи продуктов питания был обнаружен мобильный телефон и SIM-карта к нему.- Предметы были спрятаны ухищренным способом внутри спортивных кроссовок. Они были предназначены для одного из осужденных. Найденные вещи были изъяты сотрудниками. Задержанным оказался житель Жанаозена, - сообщили в пресс-службе ведомства.В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 481 КоАП РК (Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов).