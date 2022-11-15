Автомобиль сгорел в Мунайлинском районе: Два человека погибли

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По информации полиции, в результате ДТП скончались два человека.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по статье 345 части 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Напомним, вечером, 14 ноября, автомобиль сгорел после аварии в Мунайлинском районе.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по статье 345 части 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Напомним, вечером, 14 ноября, автомобиль сгорел после аварии в Мунайлинском районе.
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