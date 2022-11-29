Водитель сбил двух детей в Актау: один ребёнок погиб

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По данным полиции, сегодня, 29 ноября, около 13:15 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на дороге между микрорайонами 31«А» и 31«Б» Актау.



Водитель автомобиля Nissan X-Terra сбил двух девочек в возрасте пяти и шести лет, которые переходили по нерегулируемому пешеходному переходу. Рядом с несовершеннолетними находилась мать одной из них. Двух девочек доставили в Мангистаускую областную детскую больницу.



В управлении здравоохранения сообщили, что одна из пострадавших девочек погибла.



- У второй пострадавшей девочки отеки, тёмные круги под глазами, при пальпации испытывает боль. Ссадины на обеих ногах в области икр. Пальцы ног тёплые, потери чувствительности нет. Сделаны КТ и рентген, травматических изменений не обнаружено. Госпитализирована в травматологическое отделение. У пациентки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, - сообщили в ведомстве.



Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований ДП Мангистауской области по части 3 статьи 345 УК РК. Ведётся расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия.



Департамент полиции Мангистауской области просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Рекомендуется не превышать установленную скорость, особенно при приближении к пешеходной полосе. Просим проявлять осторожность и внимательность.