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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:28

Просмотров: 3103

Водитель сбил двух детей в Актау: один ребёнок погиб

Авария произошла сегодня, 29 ноября, на дороге между микрорайонами 31«А» и 31«Б» Актау. Подробности происшествия рассказали в полиции региона. Двух девочек доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. В управлении здравоохранения сообщили, что одна из пострадавших девочек погибла.

Иллюстрация к материалу
По данным полиции, сегодня, 29 ноября, около 13:15 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на дороге между микрорайонами 31«А» и 31«Б» Актау.

Водитель автомобиля Nissan X-Terra сбил двух девочек в возрасте пяти и шести лет, которые переходили по нерегулируемому пешеходному переходу. Рядом с несовершеннолетними находилась мать одной из них. Двух девочек доставили в Мангистаускую областную детскую больницу.

В управлении здравоохранения сообщили, что одна из пострадавших девочек погибла.

- У второй пострадавшей девочки отеки, тёмные круги под глазами, при пальпации испытывает боль. Ссадины на обеих ногах в области икр. Пальцы ног тёплые, потери чувствительности нет. Сделаны КТ и рентген, травматических изменений не обнаружено. Госпитализирована в травматологическое отделение. У пациентки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, - сообщили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований ДП Мангистауской области по части 3 статьи 345 УК РК. Ведётся расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия.

Департамент полиции Мангистауской области просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Рекомендуется не превышать установленную скорость, особенно при приближении к пешеходной полосе. Просим проявлять осторожность и внимательность.



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Комментарии ( 2 )

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  • ak12
  • Ирон
 sergeiK71 (Посетители) Вчера, 23:29
За все смерти детей, а так же подростков и взрослых людей под колесами автомобилей, а именно на пешеходных переходах должен отвечать Акимат.
Уже раза 3-4 запускали и проедали деньги на разработках по подземным и наземным переходам. Деньги съели результата нет и не кто за это не ответил и проеденные деньги не вернули в казну.
 
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  • Ирон
  • Шевченко 81
  • sergeiK71
  • ЁмоЁ
 бобер (Посетители) Вчера, 21:22
Как уже достали эти летающие идиоты! Куда же вы все несетесь? Вот очередной результат. В городе на дорогах реально бардак, кто бы что там не говорил.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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