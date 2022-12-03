Щенка выбросили из машины на улицу близ Актау

- Я думала, что это соседские дети принесли щенка. На него было жалко и больно смотреть - он сидел и замерзший скулил без воды в мусорных мешках. Уже по камерам наблюдения я увидела, что утром к дому подъехала машина Kia, из которой и выбросили его так жестоко и беспощадно, - рассказала девушка, нашедшая щенка.

По словам жительницы жилого массива «Болашак» в селе Атамекен, ещё не окрепшего четвероногого она обнаружила вчера днём, 2 декабря, у своего частного дома.Девушка направила видеозапись местному участковому, который, как она надеется, примет меры.С её слов, щенок беспородный, ему примерно месяц. Видно, что его лишили маминого молока. Чувствует себя более-менее нормально, активно играется.В связи с тем, что в частном доме, где приютили щенка, помимо него есть и другие животные, семья просит найти для него дом.