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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:58

Просмотров: 299

Щенка выбросили из машины на улицу близ Актау

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Фото найденного щенка
По словам жительницы жилого массива «Болашак» в селе Атамекен, ещё не окрепшего четвероногого она обнаружила вчера днём, 2 декабря, у своего частного дома.

- Я думала, что это соседские дети принесли щенка. На него было жалко и больно смотреть - он сидел и замерзший скулил без воды в мусорных мешках. Уже по камерам наблюдения я увидела, что утром к дому подъехала машина Kia, из которой и выбросили его так жестоко и беспощадно, - рассказала девушка, нашедшая щенка.




Девушка направила видеозапись местному участковому, который, как она надеется, примет меры.

Щенка выбросили из машины на улицу близ Актау


С её слов, щенок беспородный, ему примерно месяц. Видно, что его лишили маминого молока. Чувствует себя более-менее нормально, активно играется.

В связи с тем, что в частном доме, где приютили щенка, помимо него есть и другие животные, семья просит найти для него дом.




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