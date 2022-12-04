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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:59

Просмотров: 1466

Взрыв в актауской квартире: мужчине оторвало руку

Пострадавший находится в реанимации.

Фото из доступных источников
Как сообщают жители дома №46 в 27 микрорайоне, где и произошел вчерашний инцидент, в обеденное время в одной из квартир раздался сильный грохот. От взрывной волны вылетели окна.

В результате происшествия, по словам очевидцев, пострадал мужчина, который проживал в этой квартире, он лишился руки.

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы сообщили, что с места взрыва был доставлен мужчина 1988 года рождения. Он находится в реанимационном отделении.

Более подробную информацию пообещали предоставить в понедельник.

Со слов жильцов дома №46, пострадавший мужчина является действующим военнослужащим. В квартире проживает со своей семьей.



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