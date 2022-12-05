Взрыв в квартире Актау: военнослужащему ампутировали руку

фото с места происшествия
Военнослужащий поступил в приемное отделение Мангистауской областной больницы 3 декабря каретой скорой помощи.
- Пациент был доставлен в 13:28. При поступлении был в сознании, отвечал на вопросы. Врачи экстренно провели осмотр травмы, в ходе которой было принято решение ампутировать левую руку до предплечья. Сохранить ее не удалось из-за размозжения. Сейчас он получает лечение в отделении травматологии, - сообщили в Мангистауской областной больнице.
Известно, что взрыв произошел дома у военнослужащего в тот момент, когда он находился в квартире.
- Военнослужащий одной из воинских частей Актау, находясь дома, получил ранение в результате взрыва неизвестного предмета. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, – сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.
Напомним, взрыв прогремел в жилом доме №46 в 27 микрорайоне. На место происшествия прибыли несколько патрульных машин, а также пожарные. Позднее появились фотографии с места происшествия.
- Пациент был доставлен в 13:28. При поступлении был в сознании, отвечал на вопросы. Врачи экстренно провели осмотр травмы, в ходе которой было принято решение ампутировать левую руку до предплечья. Сохранить ее не удалось из-за размозжения. Сейчас он получает лечение в отделении травматологии, - сообщили в Мангистауской областной больнице.
Известно, что взрыв произошел дома у военнослужащего в тот момент, когда он находился в квартире.
- Военнослужащий одной из воинских частей Актау, находясь дома, получил ранение в результате взрыва неизвестного предмета. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, – сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.
Напомним, взрыв прогремел в жилом доме №46 в 27 микрорайоне. На место происшествия прибыли несколько патрульных машин, а также пожарные. Позднее появились фотографии с места происшествия.
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