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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:31

Просмотров: 1080

Третьи сутки ищут женщину в Актау

В поисках задействованы волонтёры и полицейские.

Фото предоставили добровольцы волонтерского движения «Lider.kz»
Сообщается, что 51-летняя местная жительница Айсара Шоктыбаева позавчера, 8 декабря, примерно в 10:00 вышла из дома по адресу: 16 микрорайон, 40 дом, в неизвестном направлении и по настоящее время не вернулась.

Третьи сутки ищут женщину в Актау

Кадр с камер видеонаблюдения в подъезде дома №40


Приметы: худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы тёмные, глаза карие. Хромает на левую ногу. Носит очки для зрения.

Была одета: бежевая куртка с капюшоном, синяя шапка, серые джинсы и белые кроссовки.

Третьи сутки ищут женщину в Актау

Пропавшая Айсара Шоктыбаева


Всех, кто владеет информацией о ней, просьба связаться по телефонам: +7(700)499-72-92, +7(700)729-20-12 или 102.

Поисками женщины занимаются добровольцы волонтерского движения «Lider.kz» в Актау совместно с отделом криминальной полиции.

Третьи сутки ищут женщину в Актау



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