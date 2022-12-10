Третьи сутки ищут женщину в Актау

Фото предоставили добровольцы волонтерского движения «Lider.kz»
Сообщается, что 51-летняя местная жительница Айсара Шоктыбаева позавчера, 8 декабря, примерно в 10:00 вышла из дома по адресу: 16 микрорайон, 40 дом, в неизвестном направлении и по настоящее время не вернулась.
Приметы: худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы тёмные, глаза карие. Хромает на левую ногу. Носит очки для зрения.
Была одета: бежевая куртка с капюшоном, синяя шапка, серые джинсы и белые кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о ней, просьба связаться по телефонам: +7(700)499-72-92, +7(700)729-20-12 или 102.
Поисками женщины занимаются добровольцы волонтерского движения «Lider.kz» в Актау совместно с отделом криминальной полиции.
Кадр с камер видеонаблюдения в подъезде дома №40
Приметы: худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы тёмные, глаза карие. Хромает на левую ногу. Носит очки для зрения.
Была одета: бежевая куртка с капюшоном, синяя шапка, серые джинсы и белые кроссовки.
Пропавшая Айсара Шоктыбаева
Всех, кто владеет информацией о ней, просьба связаться по телефонам: +7(700)499-72-92, +7(700)729-20-12 или 102.
Поисками женщины занимаются добровольцы волонтерского движения «Lider.kz» в Актау совместно с отделом криминальной полиции.
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