Подростка разыскивают 10 дней в Мангистау

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»
Как сообщается, 18-летний Аскар Кылышбеков 2 декабря вышел из своего дома в Шетпе и до сих пор не вернулся.
Приметы: худощавого телосложения, рост 180 см, волосы тёмные, глаза тёмные.
Был одет: черная куртка, темно-синие штаны, черные ботинки или белые кроссовки.
При себе у него был пакет с теплой одеждой.
Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просьба связаться по телефонам: +7(700)499-72-92, +7(700)729-20-12 или 102.
Поиски проводятся добровольцами волонтерского движения «Lider.kz» в Актау совместно с правоохранителями.
Приметы: худощавого телосложения, рост 180 см, волосы тёмные, глаза тёмные.
Был одет: черная куртка, темно-синие штаны, черные ботинки или белые кроссовки.
При себе у него был пакет с теплой одеждой.
Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просьба связаться по телефонам: +7(700)499-72-92, +7(700)729-20-12 или 102.
Поиски проводятся добровольцами волонтерского движения «Lider.kz» в Актау совместно с правоохранителями.
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