В социальных сетях жители Актау сообщают о троих повешенных детях и их отце

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В социальных сетях жители Актау распространили сообщение о четверых повещенных в селе Атамекен.



- В 19:10 поступил вызов по адресу. Сообщалось, что, кажется, повесился ребенок, примерно 5–6 класс, соседи увидели в окно. По приезду обнаружены тела четырех повешенных, из них один взрослый (отец, 1984 г.р.) и трое детей 2014, 2018, 2022 г.р.),- говориться в рассылке.



В департаменте полиции региона сообщили, что прокомментируют рассылку позже.