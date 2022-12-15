Смерть в Нацгвардии: в Жанаозене повесился сапёр

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Трагедия произошла в общежитии воинской части 5548 Национальной гвардии РК Жанаозена, где 19-летний парень повесился на ремне в своей комнате.



- В рядах Нацгвардии погибший был с 2021 года. Прибыл из Актюбинской области. Служил по контакту специалистом-сапёром. Парень не женат. Родных о трагедии оповестили. Сейчас занимаемся выяснением всех обстоятельств. Это ужасная трагедия, – сообщил Ерлан Куткожа, военный прокурор Актауского гарнизона.