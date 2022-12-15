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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 2278

Смерть в Нацгвардии: в Жанаозене повесился сапёр

Военнослужащий по контракту повесился в своей комнате. Тело обнаружил сослуживец. Об этом сообщил Ерлан Куткожа, военный прокурор Актауского гарнизона.

Иллюстративное фото
Трагедия произошла в общежитии воинской части 5548 Национальной гвардии РК Жанаозена, где 19-летний парень повесился на ремне в своей комнате.

- В рядах Нацгвардии погибший был с 2021 года. Прибыл из Актюбинской области. Служил по контакту специалистом-сапёром. Парень не женат. Родных о трагедии оповестили. Сейчас занимаемся выяснением всех обстоятельств. Это ужасная трагедия, – сообщил Ерлан Куткожа, военный прокурор Актауского гарнизона.



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Комментарии ( 3 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 15:21
Цитата: Vohazab
Тоже этот вопрос заинтересовал, что за контрактник в 19 лет?


Сейчас служат год,на дембель в 19. Дальше на контракт по его желанию.
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 13:45
Adai11,
Тоже этот вопрос заинтересовал, что за контрактник в 19 лет?
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:16
Теперь контрактники что ли начали, вместо срочников
 
 

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