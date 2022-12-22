В аварии на трассе Актау-Жанаозен погибла 71-летняя женщина

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На 15 километре трассы Актау-Жанаозен 21 декабря в 19:10 произошла авария.



Водитель автотранспорта Toyota Camry не справился с рулевым управлением и врезался в заднюю левую часть транспорта марки КамАЗ 5511.



Дорожно-транспортное происшествие привело к гибели 71-летней женщины. Помимо этого, в ДТП пострадали четыре человека, двое из которых после получения первой медицинской помощи в Мангистауской областной больнице были отправлены домой.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - добавили в пресс-службе ведомства.



Михаил Одинцов