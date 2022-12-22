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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 12:22

Просмотров: 1802

В аварии на трассе Актау-Жанаозен погибла 71-летняя женщина

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на трассе Актау-Жанаозен пострадали четыре человека и погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
На 15 километре трассы Актау-Жанаозен 21 декабря в 19:10 произошла авария.

Водитель автотранспорта Toyota Camry не справился с рулевым управлением и врезался в заднюю левую часть транспорта марки КамАЗ 5511.

Дорожно-транспортное происшествие привело к гибели 71-летней женщины. Помимо этого, в ДТП пострадали четыре человека, двое из которых после получения первой медицинской помощи в Мангистауской областной больнице были отправлены домой.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - добавили в пресс-службе ведомства.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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 sergei1955 (Посетители) Сегодня, 12:41
Ужас!!!Невозможно так!
 
 

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