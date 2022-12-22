Полицейские Мангистау спасли из пожара 12 человек

В селе Курык Каракиянского района области вчера, 21 декабря, произошёл пожар в одной из квартир жилого дома во 2 микрорайоне.Инспекторы полиции Аслан Есенгалиев и Айдос Думаш во время патрулирования улиц получили сообщение о пожаре. Прибыв на место происшествия, они заметили дым из квартиры на втором этаже.Сотрудники полиции сначала эвакуировали девять человек, проживающих на этаже. Далее полицейские стали проверять и другие квартиры. Оказалось, что на четвёртом этаже жилого здания остались мать и её семилетний сын. Надев на мальчика противогаз, один из сотрудников помог выбраться из здания женщине и её сыну, второй сотрудник на этом же этаже эвакуировал пожилую женщину.Как отметили в пресс-службе ведомства, в происшествии никто не пострадал.