Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 22 Декабря
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.28 KZT
  • €1 = 499.16 KZT
  • 1 RUB = 6.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 16:04

Просмотров: 9

Полицейские Мангистау спасли из пожара 12 человек

Во время пожара в одном из домов села Курык в Каракиянском районе, участковые инспекторы эвакуировали 12 человек, в том числе семилетнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
В селе Курык Каракиянского района области вчера, 21 декабря, произошёл пожар в одной из квартир жилого дома во 2 микрорайоне.

Инспекторы полиции Аслан Есенгалиев и Айдос Думаш во время патрулирования улиц получили сообщение о пожаре. Прибыв на место происшествия, они заметили дым из квартиры на втором этаже.

Сотрудники полиции сначала эвакуировали девять человек, проживающих на этаже. Далее полицейские стали проверять и другие квартиры. Оказалось, что на четвёртом этаже жилого здания остались мать и её семилетний сын. Надев на мальчика противогаз, один из сотрудников помог выбраться из здания женщине и её сыну, второй сотрудник на этом же этаже эвакуировал пожилую женщину.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в происшествии никто не пострадал.



Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика