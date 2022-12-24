Цыгане орудуют на рынке в Актау

- Такой наглости я еще не видела. Просто хватают за руку и, грубо говоря, чуть ли не «выбивают» деньги. Была бы я одна, уверена, что из меня вытянули бы все до копейки. Благо, что рядом был муж, он отогнал их и мы пошли дальше, - говорит местная жительница Ботагоз.

По словам местных жителей, цыгане с детьми на руках гуляют на рынке «РусКаз», настойчиво прося деньги у прохожих.Жалоба на попрошаек поступила также сегодня от жителей 8 микрорайона. Они утверждают, что цыгане выпрашивают деньги, чуть ли не накидываясь на людей.В департаменте полиции сообщили, что по данному факту стражи порядка проведут проверку.