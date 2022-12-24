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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 1575

Цыгане орудуют на рынке в Актау

Попрошайки замечены на центральном рынке.

Фото местных жителей
По словам местных жителей, цыгане с детьми на руках гуляют на рынке «РусКаз», настойчиво прося деньги у прохожих.

Цыгане орудуют на рынке в Актау


- Такой наглости я еще не видела. Просто хватают за руку и, грубо говоря, чуть ли не «выбивают» деньги. Была бы я одна, уверена, что из меня вытянули бы все до копейки. Благо, что рядом был муж, он отогнал их и мы пошли дальше, - говорит местная жительница Ботагоз.


Цыгане орудуют на рынке в Актау


Жалоба на попрошаек поступила также сегодня от жителей 8 микрорайона. Они утверждают, что цыгане выпрашивают деньги, чуть ли не накидываясь на людей.

Цыгане орудуют на рынке в Актау


В департаменте полиции сообщили, что по данному факту стражи порядка проведут проверку.

Цыгане орудуют на рынке в Актау



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Комментарии ( 3 )

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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 13:01
Их только заметили? Они на прокурорском давно промышляют

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
-1
  • Empro
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Жанар (Посетители) Сегодня, 12:19
По словам местных жителей, цыгане с детьми на руках гуляют на рынке.

Под видом цыган попрошайничают и другие нации, и разговаривают на тюрском наречии.

Все мы ходим под богом.
 
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  • Daulet201999
  • Кинст
 Ирон (Посетители) Сегодня, 11:30
Нечего сказать не хочу но заметьте что после смены главы ДВД они появились.или это совпало с снятием карантина ковида.лет 7 их не видел и тут появились.статья же есть за приставание
 
 

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