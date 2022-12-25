Машина перевернулась в Актау: пострадали три человека

Фото очевидцев

Вызов по факту ДТП между Ботаническим садом и 11А микрорайоном поступил на пульт дежурного «102» 25 декабря в 02:30.



Сообщается, что 27-летний водитель Mercedes Benz не справился с рулевым управлением, из-за чего транспорт опрокинулся и врезался в столб.



Проезжая часть была временно перекрыта.



Выяснилось, что в аварии пострадали три человека. Они были доставлены в Мангистаускую областную больницу. После осмотра одного из пострадавших отпустили домой.



Машина водворена на штрафную стоянку.