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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:46

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Двое без сознания: врачи рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на СТО в Актау

Двое из трех пострадавших, госпитализированных в областную больницу, находятся без сознания и в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Мангистауской областной больнице.

Врач Мангистауской областной больницы Самалбек Жумагулов
Врач Мангистауской областной больницы Самалбек Жумагулов рассказал о состоянии мужчин, которые пострадали при пожаре на станции технического обслуживания (СТО).

- Вчера, 12 января, к нам поступили трое пострадавших в возрасте 19 и 36 лет, а также 51 года. Двое из них в крайне тяжелом состоянии, без сознания, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Они получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, спины, рук и ног. Третий пострадавший в стабильном состоянии, в сознании, он получил ожоги рук и лица, - рассказал Самалбек Жумагулов.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что по факту пожара начато досудебное расследование, причины возгорания еще устанавливаются.

Напомним, 12 января в пожаре, произошедшем на одной из станций технического обслуживания (СТО), погибла женщина.

Примерно в 18:20 пожар произошел на СТО, взорвалось шесть бытовых газовых баллонов. Во время тушения огня пожарные успели вынести на безопасное расстояние еще 17 газовых баллонов.



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