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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 836

Подпольный покерный клуб устроили в квартире в Актау

На месте были изъяты принадлежности для игры в покер.

Фото из доступных источников
Как сообщили в департаменте экономических расследований (ДЭР) по Мангистауской области, в одной из квартир жилого комплекса в 17 микрорайоне задержали местного жителя.

Как установлено, мужчина организовал подпольный покерный клуб. На месте находились игральные фишки и карты.

- Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса). По результатам расследования будет принято окончательное решение с определением степени вины виновных лиц, - сообщили в ведомстве.


Организатору может грозить штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.



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