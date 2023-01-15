Подпольный покерный клуб устроили в квартире в Актау

- Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса). По результатам расследования будет принято окончательное решение с определением степени вины виновных лиц, - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в департаменте экономических расследований (ДЭР) по Мангистауской области, в одной из квартир жилого комплекса в 17 микрорайоне задержали местного жителя.Как установлено, мужчина организовал подпольный покерный клуб. На месте находились игральные фишки и карты.Организатору может грозить штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.