Как это было: пожар на нефтеперерабатывающем предприятии в Актау попал на видео





На кадрах видно, что на территории предприятия полыхает пожар.По словам очевидцев, пожар произошел на территории ТОО «Mangystau Oil Refining» ночью 1 января 2023 года.В ДЧС региона сообщили, что пожар потушили силами работников предприятия до приезда спасателей.