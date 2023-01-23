В ДТП на трассе Актау-Жанаозен пострадали три человека

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Авария произошла 22 января около 16:20 часов.



- Водитель автотранспорта Toyota Hilux, направляясь в сторону Актау, при перестроении с одной полосы на другую совершил столкновение с автомашиной Toyota Corolla. Трое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Один из них был отпущен домой после оказания медицинской помощи. Ещё двое госпитализированы. На виновного водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.