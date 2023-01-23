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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 17:31

Просмотров: 1592

В ДТП на трассе Актау-Жанаозен пострадали три человека

Авария случилась на 26 километре трассы Актау-Жанаозен. В ней пострадали три человека. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Авария произошла 22 января около 16:20 часов.

- Водитель автотранспорта Toyota Hilux, направляясь в сторону Актау, при перестроении с одной полосы на другую совершил столкновение с автомашиной Toyota Corolla. Трое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Один из них был отпущен домой после оказания медицинской помощи. Ещё двое госпитализированы. На виновного водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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бобер (Посетители) Вчера, 20:49
Виновный водитель оказался слепым? Да тут все просто: по этой трассе ограничение скорости составляет для легкового транспорта 110 км/ч. Бывает езжу в Узень по работе. Так мимо меня проносятся как будто я 40 еду, хотя на спидометре 110. У таких ездунов пуля в голове! Все правила и инструкции написаны кровью, человеческой кровью. Подумайте хорошенько об этом!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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