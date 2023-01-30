Нападение с ножом на посетителей одного из банков в Актау попало на видео

На кадрах видео видно, как мужчина угрожал ножом посетителям и сотруднику, находившимся возле банкомата в здании банка. Вооружённого грабителя помогли задержать клиенты банка.В управлении полиции Актау сообщили, что инцидент произошел 16 января в отделении Народного банка в 31А микрорайоне.- В Актау раскрыт факт разбоя. Установлено, что неизвестное лицо в состоянии алкогольного опьянения совершило разбойное нападение, угрожая ножом посетителям и работникам банка. В ходе проведения оперативных мероприятий задержан 43-летний гражданин. В настоящее время в отношении подозреваемого ведется расследование, - сообщает управление полиции города.