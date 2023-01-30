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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:10

Просмотров: 3459

Нападение с ножом на посетителей одного из банков в Актау попало на видео

Мужчина напал на посетителей с ножом в одном из отделений Народного банка. В ходе проведения оперативных мероприятий задержан 43-летний гражданин. Об этом сообщает управление полиции Актау.

Кадр видео
На кадрах видео видно, как мужчина угрожал ножом посетителям и сотруднику, находившимся возле банкомата в здании банка. Вооружённого грабителя помогли задержать клиенты банка.



В управлении полиции Актау сообщили, что инцидент произошел 16 января в отделении Народного банка в 31А микрорайоне.

- В Актау раскрыт факт разбоя. Установлено, что неизвестное лицо в состоянии алкогольного опьянения совершило разбойное нападение, угрожая ножом посетителям и работникам банка. В ходе проведения оперативных мероприятий задержан 43-летний гражданин. В настоящее время в отношении подозреваемого ведется расследование, - сообщает управление полиции города.



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Комментарии ( 2 )

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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 10:39
Воде бы гражданские обезвредили

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 10:33
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А где была охрана банка?

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  • Sportikus
 Ирон (Посетители) Сегодня, 10:07
Ах алкоголь.беленькая разбудила мышинный дух и он пошел на дело с ножом.дурак да и только.это ж надо так в себя поверить
 
 

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