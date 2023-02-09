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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 18:42

Просмотров: 378

Водитель автобуса в Актау возмутился поведением участника дорожного движения

По словам водителя автобуса, один из участников дорожного движения, который припарковал свой автомобиль у остановки общественного транспорта, не уступал дорогу для выезда.

Коллаж из кадров видео
На автодороге в Актау произошёл конфликт водителей автобуса и легковой машины. Первый заснял происходящее на видео.



По словам водителя автобуса, он хотел отъехать от остановки, тогда как владелец легкового автомобиля не пожелал освободить дорогу общественному транспорту.

Помимо этого, в разговоре звучит нецензурная брань.

Редакция ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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  • Papirosso
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:08
припарковал свой автомобиль у остановки общественного транспорта

Часто вижу таких индейцев на остановке 11-22 и на противоположной остановке 12-20. Водители автобусов постоянно истерично сигналят этим бамбукам... Для чего стоят там аж 3 камеры? Операторы ЦОУ в носу ковыряют? И рядом пост полиции, тоже, кукурузу охраняет!
 
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  • ЁмоЁ
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:54
А где между вторым и первым микрорайонами ходит 5й маршрут?
 
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  • Кинст
 Андpей (Посетители) Сегодня, 18:48
Сидит и огрызается. Взял, уехал молча и небыло бы проблем.
 
 

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