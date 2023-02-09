Водитель автобуса в Актау возмутился поведением участника дорожного движения

Коллаж из кадров видео
На автодороге в Актау произошёл конфликт водителей автобуса и легковой машины. Первый заснял происходящее на видео.
По словам водителя автобуса, он хотел отъехать от остановки, тогда как владелец легкового автомобиля не пожелал освободить дорогу общественному транспорту.
Помимо этого, в разговоре звучит нецензурная брань.
Редакция ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области.
Михаил Одинцов
По словам водителя автобуса, он хотел отъехать от остановки, тогда как владелец легкового автомобиля не пожелал освободить дорогу общественному транспорту.
Помимо этого, в разговоре звучит нецензурная брань.
Редакция ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области.
Михаил Одинцов