Водитель автобуса в Актау возмутился поведением участника дорожного движения

На автодороге в Актау произошёл конфликт водителей автобуса и легковой машины. Первый заснял происходящее на видео.По словам водителя автобуса, он хотел отъехать от остановки, тогда как владелец легкового автомобиля не пожелал освободить дорогу общественному транспорту.Помимо этого, в разговоре звучит нецензурная брань.Редакция ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области.