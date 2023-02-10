В Актау няня ребенка подозревается в воровстве в доме работодателя

Фото из архива Lada.kz

По словам потерпевшего, в период с 5 декабря 2022 года по 5 января 2023 года, то есть в течение месяца, неизвестный человек похитил из его дома золотые серьги и браслеты, 2800 долларов, а также 140 тысяч тенге.



Как выяснилось, домовладелец доверил ключи от квартиры няне. Именно она является главной подозреваемой в совершении кражи. Девушке 27 лет.



- Сотрудниками криминальной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана 27-летняя подозреваемая гражданка. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП г.Актау по статье 188 уголовного кодекса РК (кража). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в полиции.