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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 15:35

Просмотров: 1312

В Актау няня ребенка подозревается в воровстве в доме работодателя

Житель Актау обратился в полицию с заявлением о краже драгоценных изделий и крупной денежной суммы. Подозреваемой по делу проходит 27-летняя девушка, которая работала няней и имела доступ к квартире потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По словам потерпевшего, в период с 5 декабря 2022 года по 5 января 2023 года, то есть в течение месяца, неизвестный человек похитил из его дома золотые серьги и браслеты, 2800 долларов, а также 140 тысяч тенге.

Как выяснилось, домовладелец доверил ключи от квартиры няне. Именно она является главной подозреваемой в совершении кражи. Девушке 27 лет.

- Сотрудниками криминальной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана 27-летняя подозреваемая гражданка. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП г.Актау по статье 188 уголовного кодекса РК (кража). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в полиции.



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