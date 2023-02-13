Пропала выехавшая из Актобе в Актау девушка

Волонтёры Lider.kz заявили о пропаже Жулдыз Узакбаевой, которая 6 февраля выехала из Актобе в Актау и до сих пор так и не попала домой.Приметы: рост – 160 сантиметров, плотное телосложение.Во что была одета Жулдыз – неизвестно.Всех, кто обладает информацией о местонахождении Жулдыз Узакбаевой, просят связаться по следующим номерам: 8 (700) 499-72-92; 8 (700) 911-72-92 и «102».